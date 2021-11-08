Катался на квадроцикле: в горах погиб украинский бизнесмен

В лесу близ села Нижний Студеный Хустского района на Закарпатье погиб бизнесмен и меценат 44-летний Анатолий Рыбак.

Трагедия произошла во время катания на квадроцикле, пишет Zaxid.net со ссылкой на местные СМИ.

Погибшим был владелец сети мясных магазинов "Рыбак" в Ивано-Франковске.

Автор: Facebook-стораница Роман Івасишин На фотографии Анатолий Рыбак, трагически погибший в Карпатах 6 ноября

Информация о трагедии поступила спасателям в 15:55 6 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

"Спасателям сообщили, что во время катания на квадроцикле в лесной местности погиб житель Ивано-Франковска", – говорится в сообщении.

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По факту трагедии правоохранители открыли уголовное производство.

"Во время катания на собственном квадроцикле в лесной местности мужчина опрокинулся и квадроцикл его придавил. Когда спасатели прибыли на место, пострадавший уже был мертвым", - отметила пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

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