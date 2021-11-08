Катался на квадроцикле: в горах погиб украинский бизнесмен

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 1620
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 612
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 4815
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2628
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3078
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10287
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1683
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 5796
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 567
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4095
Фото
Все фото
6
5
6
4
4
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Отхватили почти $1 млн: блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству
Отхватили почти $1 млн: блокировали международную мошенническую схему по суррогатному материнству
Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина
Шесть лет защищал Украину на фронте - назвали имя погибшего воина
Легковушка превратилась в металлолом, фура загорелась, никто не выжил: кадры смертельного ДТП
Легковушка превратилась в металлолом, фура загорелась, никто не выжил: кадры смертельного ДТП
Видео
Все видео
В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео
В полтавском троллейбусе произошел мордобой: видео
Подростки устроили перекур в метро
Подростки устроили перекур в метро
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Неизвестные в трусах стреляли из фейерверков на проезжей части в центре Киева
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Виновница резонансного ДТП Зайцева может досрочно выйти на свободу
Лаврские попы напали на журналистов
Лаврские попы напали на журналистов
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 8847
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 900
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1125
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6975
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4176
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 162
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
понедельник, 08 ноября 2021 19:18

Катался на квадроцикле: в горах погиб украинский бизнесмен

  Комментировать

В лесу близ села Нижний Студеный Хустского района на Закарпатье погиб бизнесмен и меценат 44-летний Анатолий Рыбак.

Трагедия произошла во время катания на квадроцикле, пишет Zaxid.net со ссылкой на местные СМИ.

Погибшим был владелец сети мясных магазинов "Рыбак" в Ивано-Франковске.

Автор: Facebook-стораница Роман Івасишин
  На фотографии Анатолий Рыбак, трагически погибший в Карпатах 6 ноября
На фотографии Анатолий Рыбак, трагически погибший в Карпатах 6 ноября

Информация о трагедии поступила спасателям в 15:55 6 ноября, сообщила пресс-служба ГСЧС Закарпатья.

"Спасателям сообщили, что во время катания на квадроцикле в лесной местности погиб житель Ивано-Франковска", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В горах потерялся 12-летний мальчик

По факту трагедии правоохранители открыли уголовное производство.

"Во время катания на собственном квадроцикле в лесной местности мужчина опрокинулся и квадроцикл его придавил. Когда спасатели прибыли на место, пострадавший уже был мертвым", - отметила пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Украинские альпинисты пострадали на горе Казбек на границе РФ и Грузии из-за схода лавины. Их спасали с помощью вертолета. Спасателям об украинцах сообщил очевидец, который спас пострадавшую женщину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Катался на квадроцикле: в горах погиб украинский бизнесмен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
ноября

Открыли нацистскую выставку "Вечный еврей"

Самое читаемое
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его &quot;м*даком&quot;
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком" 7 Просмотров: 16794
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 12267
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 1 Просмотров: 9505
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 6867
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 5680
Происшествия
По дороге менял маршрут: вышли на след иностранца, подозреваемого в убийстве женщины
По дороге менял маршрут: вышли на след иностранца, подозреваемого в убийстве женщины Просмотров: 486
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
В Харькове с поличным поймали шпионов, похитивших материалы тайных военных разработок
6
 Просмотров: 1683
Мать 16-летнего водителя Infiniti из Харькова боится ехать в Украину
Мать 16-летнего водителя Infiniti из Харькова боится ехать в Украину Просмотров: 1989
Загадочная смерть заместителя директора музея: что рассказали в полиции
Загадочная смерть заместителя директора музея: что рассказали в полиции
 Просмотров: 1332
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 5680
Больше всего комментируют
7
Зеленский выложил спортивное фото - бывший министр обозвал его "м*даком"
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
Голосов: 1475
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть