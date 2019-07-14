Кандидата в нардепы ударили ножом в грудь

Фото: Fb Чепко Назарій

В Хмельницкой области напали на кандидата в народные депутаты по округу №192 от ВО "Свобода" Назария Чепка.

О нападении на себя в ночь на субботу он написал в Facebook.

Чепко заявил, что его пытались убить и обвиняет в нападении своего конкурента Александра Герегу. Тот обвинения отвергает.

Нападение на себя свободовец связывает с распространением листовок о Гереге.

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"Мы выдали и газету, и открытку. После чего нам передавали, что судить будут. Вчера мы раздали открытку, в которой опубликовали расследование программы "Схемы", после чего к моему товарищу, который занимается агитацией в Ярмолинцах, подошел неизвестный человек в возрасте 25- 30 лет и спросил, поддерживает ли он там Чепка Назара. На утвердительный ответ незнакомец сказал: "Ну, смотри, чтобы тебе не загнали теперь в глаз ножа". И произошло это после листовок, которые дали очень хороший эффект", - сказал кандидат .

Автор: www.oporaua.org

Автор: www.oporaua.org

Поскольку лицо нападающего Чепко не видел, то заявление в полицию писать не будет.

Народный депутат Андрей Денисенко заявил о том, что снятый с регистрации кандидат в народные депутаты по 169 харьковскому округу Александр Куницкий снова попался на лжи.