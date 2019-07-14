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воскресенье, 14 июля 2019 12:21

Нардеп Денисенко заявил, что снятый с участия в выборах Куницкий снова попался на лжи
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  Нардеп Денисенко разоблачил Куницкого на очередной лжи. Фото: Tv.ua
Нардеп Денисенко разоблачил Куницкого на очередной лжи. Фото: Tv.ua

Народный депутат Андрей Денисенко заявил о том, что снятый с регистрации кандидат в народные депутаты по 169 харьковскому округу Александр Куницкий снова попался на лжи. В своей публикации Андрей Денисенко сообщает, что после отмены Центризбиркомом регистрации кандидата Александра Куницкого он предоставил в суд новые обоснования своего длительного отсутствия на территории Украины в 2015 году.

Денисенко опубликовал документы, поданные Куницким в суд, в которых в качестве обоснования длительного отсутствия в стране он приводит уже новый аргумент и отмечает, что находился в стране в качестве гражданина Израиля, следовательно, по его мнению, закон не нарушал. Об этом сообщает 112.ua.

"Еще вчера я считал, что мой гештальт с Куницким наконец закрыто, а уже сегодня мне стало известно, что любитель еженедельных поездок в Мордор Куницкий продолжает цинично и откровенно врать в глаза ЦИК, избирателям и суду.

Потому что надеется, что покровители из РФ помогут ему восстановиться в избирательной гонке.

Лживый цинизм субъекта зашкаливает. Сначала он отпирается от гражданства Израиля - приперли к стенке - признался, что таки есть! Затем доказывал и он, и представитель Слуги народа, его отсутствие 264 дня в Украине обосновано исключительно (!!!) служебными командировками. Даже справки нарисовал, как мы уже знаем.

А теперь! Внимание! После того, как ЦИК отменила его регистрацию, он уже не только признает, что имеет двойное гражданство, но и утверждает, что проживал на территории Украины на основании израильского паспорта 159 дней! А значит, по его мнению, все теперь точно в порядке и он не нарушил избирательное законодательство - несмотря на то, что он дважды предоставляет различные обоснования.

Ложь стала тотальной и последняя ее часть отрицает первую.

Хотя о чем это я, о какой безложности ... Человек присягал на верность другой стране, а затем легко якобы отказалась от ее гражданства, потом отсиживался за рубежом, чтобы не быть призванными в украинскую армию, когда шла активная фаза войны, а затем по несколько раз в месяц едет в страны агрессора. Лично я не верю, что такой преданный слуга нескольких народов одумается и перестанет нагло лезть в парламент.

А вот на месте избирателей и судей я бы задумался - кто знает, что может еще выплыть в деле Куницкого. Это его иск на восстановление в качестве кандидата и полная копия израильского паспорта. Наслаждайтесь!"

Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети
Фото: соцсети

В документах, к которым обращается Денисенко, Александр Куницкий фактически отказываясь от предоставленных ранее в Центризбирком пояснений отмечает, что на основании заграничного паспорта, выданного государством Израиль, в 2015 году шесть раз пересекал границу Украины, как гражданин Израиля, поэтому у ЦИК отсутствовали основания отменять его регистрацию.

Напомним, после того, как Центральная избирательная комиссия Украины установила факт безосновательного отсутствия в течение пяти лет предшествовавших выборам на территории страны кандидата в народные депутаты Украины Александра Куницкого она отменила его регистрацию. По данным Государственной пограничной службы, он отсутствовал в стране с 15 марта по 5 декабря 2015 года.

По данным Центризбиркома, в качестве обоснования своего отсутствия на протяжении 264 дней в 2015 году, Александр Куницкий предоставил приказы от ГО "Елита Нации" и "1+1 Продакшин", согласно которых он выполнял редакционные задания в Венгрии и Румынии.

В ЦИК сообщили, что Куницким не были предоставлены доказательства, подтверждающие трудовые отношения с "1+1 Продакшин" и общественной организацией, следовательно, были нарушены требования Конституции Украины и законодательства о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет перед выборами.

Ранее Андрей Денисенко опубликовал документы, которые могу свидетельствовать о подделке экс-кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа", который баллотировался по 169 мажоритарному округу Харькова Александром Куницким документов, поданных в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о приказах о командировках, которые должны были подтвердить беспрерывное нахождение кандидата в депутаты Куницкого на территории Украины в течении последних пяти лет ввиду обязательности данного условия для допуска к выборам. По утверждениям Денисенко подобные документы являются фиктивными, так как были созданы юристами "Перемежко и партнеры" в 2019 году в то время, как датированы 2015 годом.

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