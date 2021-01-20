Как приговор убийце Дарьи Лукьяненко объяснил прокурор

11-летнюю Дарью Лукьяненко в течение 6 суток искали более 500 человек. Тело обнаружили в выгребной яме туалета предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын супругов. Он принимал активное участие в поисках пропавшей. Фото: od.npu.gov.ua

Убийце 11-летней Дарьи Лукьяненко из Ивановки Одесской области присудили 15 лет вместо пожизненного, чтобы он мог ресоциализироваться, исправиться.

Раздельнянский суд руководствовался практиками Европейского суда. Хотя Тарасов за совокупность преступлений заслуживает пожизненного лишение свободы, как того просило обвинение. Об этом Gazeta.ua рассказал прокурор по делу Олег Камишан.

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"Судьи считают, что назначить пожизненное заключение без отягчающих обстоятельств - невозможно. То есть Тарасов в момент совершения преступления не был пьян или под наркотиками. В отношении родителей - их причастности к убийству или сокрытии преступления не установили. Поэтому они не привлекаются к ответственности. Учитывая, что сам Тарасов занял позицию, что мстил родителям, - это тоже доказывает их невиновность. Также Тарасов рассказывал, как уничтожал доказательства, какие именно, как прятал тело. И все эти факты были подтверждены. Похищение, покушение на изнасилование и умышленное убийство с целью скрыть преступление он признавал. Однако пытался все же избежать ответственности за преступление сексуального характера. Вероятно, с целью улучшения дальнейшей жизни в тюрьме", - рассказал Олег Камишан.

Будет ли прокуратура обжаловать решение - сообщат позже.

19 июня 2019-го в Ивановке Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Ее искали 6 дней после того, как пошла на танцевальный кружок в школу и исчезла. Тело обнаружили в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. Единственный подозреваемый - младший сын предпринимателей Николай. Признался: преступление планировал. Хотел девочку изнасиловать. Поэтому заманил во двор и набросился. Дарья сопротивлялась, Тарасов душил ее, пока не потеряла сознание. Изнасиловать не смог "через физическую неспособность" - написано в протоколе допроса. Решил убить девочку. Перерезал ей сонную артерию. Чтобы кровь не разбрызгивалась, одел на голову пакет. Потом, чтобы скрыть следы преступления, привязал камень к ногам и бросил тело в яму.