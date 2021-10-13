Кагарлык-2: действующего и бывшего полицейских обвинили в изнасиловании беременной

На Полтавщине участкового офицера обвинили в изнасиловании.

Якобы он вместе с товарищем пришли в ночь против 12 октября к жительнице Лубенского района домой. И там над ней надругались, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"12 октября около 8:00 утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое мужчин. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном", - говорится в сообщении. .

Уголовное производство по информации об изнасиловании начали следователи Государственного бюро расследований, а сотрудники Департамента главной инспекции Нацполиции проводят служебное расследование.

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Происшествие случилось в селе Чавельча, сообщают источники Gazeta.ua. Участковый, на которого указала потерпевшая - капитан Тарас Шаповаленко. Второй - его бывший коллега по службе Павел Нечепа, работал в уголовном розыске.

"Выбив дверь, они ворвались в дом местной жительницы, 31-летней матери-одиночки, беременной вторым ребенком", - сообщил собеседник.

Информацию подтвердил брат экс-нардепа Игоря Мосийчука - Антон Мосийчук.

"Ужасное изнасилование двумя уродами-полицейскими беременной женщины на моей малой родине Лубенщине всколыхнуло все общество. Тарас Шаповаленко вроде уже уволился задним числом. Потерпевшая - Снежана Сайко. Ее госпитализировали с кровотечением в больницу. А два урода в форме полиции бегают по селу и району, предлагают большие деньги, чтобы замять это дело и не сесть на длительный срок", - написал Мосийчук в Facebook и выложил фото полицейского.

Автор: facebook.com/igor.mosijcuk Полицейский с Полтавщины Тарас Шаповаленко, который якобы изнасиловал беременную у нее дома

Бывших правоохранителей с Кагарлицкого отдела полиции Сергея Сулиму и Николая Кузива подозревают в избиении и изнасиловании Нелли из села Пруды Кагарлицкого района Киевской области в мае 2020 года. Женщину вызвали свидетелем по делу об ограблении магазина и поиздевались. На следующий день подозреваемых задержали. Позже подозрение в пытках объявили оперуполномоченному Евгению Трофименко, а также начальнику сектора уголовного розыска и бывшему начальнику отделения полиции. Последний якобы знал о преступлениях и покрывал подчиненных. Если их вину докажут, могут посадить на 12 лет.