К врачам не водила: женщина чуть не погубила сына-подростка

Женщина не водила парня к врачам и вела разгульный образ жизни Фото: politeka.net

В Днепропетровской области мать небрежно относилась к родительским обязанностям, и чуть не довела до инвалидности 14-летнего сына.

Женщина не водила парня к врачам и вела разгульный образ жизни, сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Известно, что женщина с сыном живут в селе Терновка. У парня серьезные проблемы со здоровьем. После больницы требовал надлежащего ухода и дальнейшего лечения.

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Мать ничего не делала для улучшения состояния здоровья, а вместо этого вела аморальный образ жизни и злоупотребляла алкогольными напитками. Парень жил в ужасных условиях и едва не стал инвалидом.

"В течение длительного времени женщина игнорировала рекомендации врачей, не водили мальчика на медицинское освидетельствование, что привело к формированию у него патологии - токсическое поражение сердца, которое может привести к инвалидности. Женщине сообщено о подозрении в совершении указанного преступления", - сообщили в прокуратуре .

Следствие продолжается.

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