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суббота, 16 октября 2021 13:21

К пятому уроку уже едва разговаривала: второклассники пожаловались на пьяную учительницу

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К пятому уроку уже едва разговаривала: второклассники пожаловались на пьяную учительницу
В Днепре в школе №29 дыты и родители пожаловались на пьяную учительницу 2-го класса. Фото: REUTERS

В Днепре в школе №29 произошел скандал - дети и родители пожаловались на пьяную учительницу 2-го класса.

Педагог регулярно злоупотребляла алкоголем на рабочем месте. Мол, пила водку и до пятого урока уже едва разговаривала, сообщает издание Наш город.

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Администрация школы отреагировала оперативно - виновницу уволили. Это подтвердили и в департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

"Учительница была уволена от роботы администрацией заведения. С администрацией заведения также была проведена беседа. Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах - кадровая автономия", - рассказали в департаменте.

В Мариуполе Донецкой области в школе №34 мать второклассника подралась с директором и завучом. Женщина навеселе пришла в школу забирать ребенка. Педагоги решили не отдавать ей ребенка, а попросили, чтобы за учеником пришла бабушка, поскольку мать школьника едва держалась на ногах.

Разъяренная женщина ударила кулаком в лицо завуча. А потом дернула за руку классную руководительницу и вывихнула ей плечо. Вмешался директор школы, который в прошлом был правоохранителем. Он рассказал, что ему пришлось свернуть женщине руки за спиной и удерживать на полу до приезда полиции.

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