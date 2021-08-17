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вторник, 17 августа 2021 15:53

К приезду хасидов СБУ провела в Умани антитеррористические учения

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В Черкасской области Служба безопасности Украины провела тренировку в рамках подготовки к ежегодному празднованию иудеями Рош-Гашана. Этот праздник Нового года для верующих, исповедующих иудаизм.

Тренировку провели максимально приближено к реальным событиям, сообщает СБУ.

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Спецназовцы должны устранить "террористов", которые заминировали девятиэтажный отель, находящийся на территории историко-культурного центра им. Рабби Нахмана в Умани, и забаррикадировались в одном из его номеров.

СБУ провели штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения и задержали "террористическую группу".

Кроме Службы безопасности, в учениях приняли участие подразделения Государственной службы чрезвычайных ситуаций и Национальной полиции.

Основная задача участников - это отработать алгоритм взаимодействия субъектов антитеррористической деятельности для эффективного реагирования на угрозы террористического и диверсионного характера во время массовых мероприятий.

По оценкам координационной группы, участники тренировки успешно отработали алгоритм действий по предотвращению террористических угроз.



Служба безопасности Украины провела антитеррористические тренировки в центре Киева. Спецназовцы отработали освобождение людей из заложников в общественном месте. Тренировки проходили на базе хоральной синагоги Бродского в Печерском районе Киева.

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