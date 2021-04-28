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среда, 28 апреля 2021 14:53

К преступлению готовился: новые подробности о тройном убийстве в Киеве

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К преступлению готовился: новые подробности о тройном убийстве в Киеве
В Киеве задержали 16-летнего парня, который убил родителей и 8-летнего брата. Фото: t.me/dkr_npu

16-летнему Максиму Сумину из Киева сообщили о подозрении в умышленном убийстве родителей и 8-летнего брата.

По предварительным данным, подозреваемый заранее приобрел нож, которым планировал совершить преступление. Об этом Gazeta.ua сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

"После очередного конфликта с родителями, парень ножом нанес смертельные ранения отцу и матери, после чего так же убил малолетнего брата. После совершенного несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали разыскивать родственники, сбежал. Устанавливаются мотив и другие обстоятельства преступления. Запланировано проведение психолого-психиатрической экспертизы с целью установления психического состояния подозреваемого", - рассказала Надежда Максимец.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Семья поселилась в доме на Ревуцкого, 44 в 2016-м - приобрели там квартиру. Родителей Максима никогда не видели трезвыми. Особенно агрессивной была мать - всегда ругалась и цеплялась к людям. Оба не имели постоянной работы. 8-летний мальчик учился в первом классе. Был неухоженным, рассказала соседка семьи Иванна, фамилию просит не указывать.

"Откуда сюда переехали - не знаю. Они никогда не общались с соседями. Только ругались. В квартире всегда пьянки и драки. Дрались и возле дома. Сначала выпьют. А потом муж начинал бить жену. Может у парня нервы сдали - жить в таком аду", - говорит женщина.

Если парня признают вменяемым - могут посадить на 15 лет.

В Киеве в квартиру на ул. Ревуцкого, 44 16-летний парень убил своих родителей и 8-летнего брата. Тела нашли 26 апреля. Тревогу забила бабушка подозреваемого, мать его отца. Рассказала, что три дня не может дозвониться к сыну. Вызвала полицию. О подозреваемом известно, что он студент первого курса Киевского регионального высшего профессионального училища строительства по специальности "автослесарь". Ранее он не попадал в полицию и не привлекался к ответственности за нарушения.

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28
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