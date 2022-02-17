К днепровскому стрелку в СИЗО "прорывалось" его руководство

Днепровского стрелка Артема Рябчука, расстрелявшего 10 человек на Южмаше в Днепре, в СИЗО хотело посетить его руководство.

Соответствующее разрешение дал следователь Государственного бюро расследований Андрей Саляк, пишет OBOZREVATEL, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Следователь "дал добро" на посещение Рябчука рядом человек. Среди них - заместитель директора департамента персонала ГУ Нацгвардии Евгений Павелко, первый заместитель командира 1-го стрелкового батальона - начальник штаба Назар Науменко, а также заместитель начальника одного из отделов департамента персонала МВД Вячеслав Губенко.

Автор: OBOZREVATEL Днепровского стрелка Артема Рябчука в СИЗО хотело посетить его руководство

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Адвокат Рябчука Тамила Ульянова расценивает такие действия, как давление на своего подзащитного и называет их "преступными".

"Речь идет о превышении Саляком власти, нарушении права на защиту, служебной халатности, разглашении данных досудебного расследования и разглашении государственной тайны. Этот документ и является одним, но не единственным основанием для подачи стороной защиты заявления о преступлении", - заявила Ульянова.

По ее словам, защитники Рябчука обращались к следователю Госбюро расследований за объяснениями таких его действий и решений. Саляк ответил, что не видит в этом ничего плохого. И предоставил такое разрешение вне криминального производства.

Встреча днепровского стрелка с руководством в СИЗО так и не состоялась, поскольку он отказался к ним выходить.

Государственное бюро расследований изучает три версии стрельбы на Южмаше в Днепре. Основная - Артем Рябчук пошел на убийство из-за неуставных отношений. Вторая - он страдает психическим заболеванием и находился в состоянии аффекта. Третья - солдату поручили это сделать для дискредитации правоохранительных органов в Украине и дестабилизации правопорядка, сообщил директор ГБР Алексей Сухачев. Ни одна из версий, которые озвучили следователи, не соответствуют действительности. Такое заявление сделал один из его адвокатов Денис Гордеев.