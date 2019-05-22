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среда, 22 мая 2019 10:38

Из-за россиянина закрыли Эйфелевую башню

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Из-за россиянина закрыли Эйфелевую башню
Русский залез на кончик Эйфелевой башни и просидел там 6 часов. Фото: Политик

В Париже с Эйфелевой башни снимали россиянина, который хотел покончить жизнь самоубийством.

Мужчина искал в Франции политического убежища, но ему отказали, говорит телеканал BFMTV. После этого он взобрался на самую верхушку башни и просидел там 6 ч. Спасателям удалось уговорить его спуститься.

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Памятник закрыли и эвакуировали людей. Французская полиция не будет открывать уголовное дело, но мужчину допросят и выяснят обстоятельства и мотивы.

Работы над строительством Ейфелевой башни продолжались в течение 2 лет. Их выполняли 300 рабочих под руководством архитектора Густава Эйфеля. Итоговый бюджет строительства составил 78 млн франков.

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