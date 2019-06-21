Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)

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Сегодня, 21 июня, в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко, которая после похищения была жестоко убита.

Дарью хоронили в закрытом гробу. Тело ребенка за неделю разложилось, поэтому открыть его было невозможно, пояснил эксперт, передает "Страна".

У могилы родные и односельчане прощались с Дарьей, целуя и обнимая крышку гроба.

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Когда хоронили девочку, плакали даже мужчины. Мать Даши не могли оторвать от гроба. Она не плакала, а завивала от боли, говорят местные.

Когда процессия разошлась - на могиле установили подставку с фотографиями Дарьи. Выложили венки, живые цветы и мягкие игрушки, которые принесли односельчане.

Дарья Лукьяненко исчезла по дороге в школу 13 июня. Ее в течение недели искали полутысячи человек. В преступлении заподозрили соседа и знакомого семьи 22-летнего Николая Тарасова. В преступлении он сознался. Говорил, что хотел девочку изнасиловать. Когда она начала сопротивляться - задушил, потом ударил в шею острым предметом. Тело выбросил в 3-метровую выгребную яму. Чтобы не всплыло - привязал к ногам камни.