 
Ексклюзивы
1/5
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 2322
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
1 Просмотров: 873
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 279
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 963
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 756
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2322
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
1 Просмотров: 1701
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1494
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 5112
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1521
Фото
Все фото
6
10
7
4
5
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
В Украину прилетели ирландцы с флагом РФ и георгиевскими лентами
В Украину прилетели ирландцы с флагом РФ и георгиевскими лентами
Не вернулся с отдыха: на Киевщине 2 месяца ищут пропавшего студента
Не вернулся с отдыха: на Киевщине 2 месяца ищут пропавшего студента
Видео
Все видео
Убийство 11-летней Дарьи: суд принял решение в отношении подозреваемого
Убийство 11-летней Дарьи: суд принял решение в отношении подозреваемого
Прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Прогремел мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
Под песни любимого певца молодые люди били друг другу лица
Под песни любимого певца молодые люди били друг другу лица
Убийство Дарьи Лукьяненко: задержанному объявили подозрение
Убийство Дарьи Лукьяненко: задержанному объявили подозрение
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Аферистка попала на камеры видеонаблюдения
Интервью
1/5
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 963
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 531
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2106
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5490
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
21 июня 2019
Просмотров: 99
Без потреби
На горі, на самому вершечку, при хресті і якійсь пам'ятній стелі сидів гурт місцевих. Пару порожніх пляшок лежали біля імпровізованого столу, хлопці ...
пятница, 21 июня 2019 18:10

Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)
6

  Комментировать

21 июня в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка была жестоко убита после похищения
Фото: Страна
21 июня в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка была жестоко убита после похищения
21 июня в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка была жестоко убита после похищения
21 июня в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка была жестоко убита после похищения
21 июня в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко. Девочка была жестоко убита после похищения

Сегодня, 21 июня, в Ивановке Одесской области похоронили 11-летнюю Дарью Лукьяненко, которая после похищения была жестоко убита.

Дарью хоронили в закрытом гробу. Тело ребенка за неделю разложилось, поэтому открыть его было невозможно, пояснил эксперт, передает "Страна".

У могилы родные и односельчане прощались с Дарьей, целуя и обнимая крышку гроба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство 11-летней Дарьи: суд принял решение в отношении подозреваемого

Когда хоронили девочку, плакали даже мужчины. Мать Даши не могли оторвать от гроба. Она не плакала, а завивала от боли, говорят местные.

Когда процессия разошлась - на могиле установили подставку с фотографиями Дарьи. Выложили венки, живые цветы и мягкие игрушки, которые принесли односельчане.

Дарья Лукьяненко исчезла по дороге в школу 13 июня. Ее в течение недели искали полутысячи человек. В преступлении заподозрили соседа и знакомого семьи 22-летнего Николая Тарасова. В преступлении он сознался. Говорил, что хотел девочку изнасиловать. Когда она начала сопротивляться - задушил, потом ударил в шею острым предметом. Тело выбросил в 3-метровую выгребную яму. Чтобы не всплыло - привязал к ногам камни.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Известна причина быстрых похорон Дарьи Лукьяненко (видео 18+)». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
июня

Исчезнувших супругов нашли убитыми

Самое читаемое
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
Пришел весь поселок: в Ивановке попрощались с Дарьей Лукьяненко (фоторепортаж)
10
 Просмотров: 96400
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
Слез не сдерживает никто: прощаются с Дарьей Лукьяненко (фото та відео)
7
 Просмотров: 88770
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 74396
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 2 Просмотров: 46976
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 44902
Происшествия
Мужчина среди белого дня изнасиловал 12-летнюю девочку
Мужчина среди белого дня изнасиловал 12-летнюю девочку Просмотров: 450
Открылась страшная правда об отце подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи
Открылась страшная правда об отце подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Просмотров: 441
Что сказал убийца Дарьи Лукьяненко в суде
Что сказал убийца Дарьи Лукьяненко в суде 1 Просмотров: 1728
Отсутствие успешных расследований преступлений против журналистов свидетельствует о системной безнаказанности - НСЖУ
Отсутствие успешных расследований преступлений против журналистов свидетельствует о системной безнаказанности - НСЖУ Просмотров: 36
Телефонного минера приговорили к реальному тюремному сроку
Телефонного минера приговорили к реальному тюремному сроку Просмотров: 198
Больше всего комментируют
21
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
5
Билецкий встал на защиту Таруты: он много сделал для освобождения Мариуполя
4
Никто Россию жалеть не будет: Европейский суд принял прогрессивное решение
4
Президент Чехии призывает Украину смириться с оккупацией Крыма
3
УПЦ требует в суде признать незаконной регистрацию ПЦУ
Голосов: 77
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua