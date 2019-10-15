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вторник, 15 октября 2019 13:34

Изрубил иконостас, "потому что праздник же" - подробности церковного погрома на Полтавщине

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Изрубил иконостас, &quot;потому что праздник же&quot; - подробности церковного погрома на Полтавщине
Фото: Полиция Полтавщины

В ночь на 14 октября под Кременчугом мужчина обокрал Свято-Успенский храм и вынес два мешка церковного имущества. Среди украденного - книги и иконы.

Об этом Gazeta.ua рассказал настоятель Свято-Успенского храма в селе Песчаное Кременчугского района Анатолий Москаленко.

Преступление произошло в Свято-Успенскому храму в селе Песчаное. Злоумышленника поймали почти сразу - патрульные полицейские вовремя среагировали. Нарушителем оказался 25-летний мужчина, уже дважды судим за кражи. Он житель Глобинского района, в Кременчуг приехал в гости.

Молодой вынес Евангелие и другие книги, церковную атрибутику и несколько икон. Все остальное изрубил топором.

"Церковные работники пришли утром и обнаружили, что окно открыто, а внутри все разрушено. Топором порублений иконостас, молитвенник, жертвенник. Церковный товар разбросан. По подсчетам полиции, ущерб нанес на 200 000 гривен", - сообщил Анатолий Москаленко .

Злоумышленник признал свою вину, а о краже высказался - "обокрал, потому что праздник же". Теперь за содеянное ему грозит 6 лет заключения.

Церковь восстановят средствами благотворителей и прихожан.

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Автор: Ярослава ФОНИНА
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Дата
15
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