Бывший зэк изнасиловал 5-летнюю девочку

На Днепропетровщине бывший зэк изнасиловал 5-летнюю дочь знакомых. Фото - dp.npu.gov.ua

15 октября в Днепр из Софиевского района доставили изнасилованную 5-летнюю девочку.

Сейчас с ней работают психологи, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Преступление произошло 13 октября около 21:00. Родители девочки отлучились из дома и оставили дочь со своим знакомым. Воспользовавшись этим, мужчина совершил с ребенком действия сексуального характера. Работники полиции задержали мужчину, его личность установлена ​​- им оказался 32-летний мужчина, ранее судимый за кражи", - сказано в сообщении.

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Следователи открыли уголовное производство. После проведения судебно-психологической экспертизы задержанному будет вручено уведомление о подозрении и избрана мера пресечения.

За совершенное преступление задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь знакомого на берегу реки в Херсонской области. Насильник из села Архангельское отсидел срок за кражу. Жил у отца девочки.