Изнасилование: сколько было случаев 2018 года

За последние 5 лет в Украине стало более чем в 2 раза меньше случаев изнасилования. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры, пишет УНН.
Так, 2014-го было учтено 421 уголовных правонарушений по ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса. Всего зарегистрировали 918, из них закрыто - 497.
2015-го учтено 323 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 721, из них закрыто - 398.
2016-го учтено 349 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 776, из которых закрыто - 427.
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2017-го учтено 259 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 544, из которых закрыто 285.
2018 года учтено 203 уголовных правонарушений. Всего зарегистрировали 403, из которых закрыто 200.
В руках торговцев людьми могут оказаться более 60% украинских подростков. Об этом свидетельствуют данные исследования ООН
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