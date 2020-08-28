Изнасилование 4-летней девочки: эксперты выяснили важную информацию

На Полтавщине женщина подозревала двух школьников в изнасиловании ее 4-летней дочери. Фото: korupciya.com

В деле о вероятном изнасиловании детьми 4-летней девочки в Новосанжарском районе Полтавской области выяснились новые подробности.

Следователи получили официальные выводы судебно-медицинской экспертизы, которая опровергает факт сексуального насилия над ребенком. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Мать девочки заявила о возможном изнасиловании ее ребенка двумя малолетними ребятами из семьи ее знакомых. По словам заявительницы, это могло произойти 10 августа, когда она гостила у односельчан. Официальные выводы судебно-медицинской экспертизы опровергают факт изнасилования ребенка", - рассказали в полиции.

С заявлением о преступлении женщина обратилась в полицию 25 августа. Подозревала двух парней 11 и 12 лет. Они из семьи знакомых из этого же села.