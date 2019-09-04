Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке

Фото: t.ks.ua

35-летнюю женщину, которую нашли мертвой в Гидропарке в Херсоне, звали Елена Кулипова.

Ее изнасиловали, а потом убили. Об этом сообщает местное издание Херсон типичный и публикует фото убитой.

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По комментариям в соцсетях известно, что у убитой остались муж и двое детей.

В полиции подтвердили, что установили личность женщины. На ее теле обнаружили не менее 5 колото-резаных ранений в области шеи и грудной клетки.

В Гидропарке в Херсоне убили женщину. Тело у воды нашли 3 сентября около 6:40 прохожие.