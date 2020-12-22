Изнасиловал, порезал и задушил: маньяк убил второклассницу

22 декабря 1978 года в российском городе Шахты Ростовской области Андрей Чикатило жестоко изнасиловал и убил 9-летнюю Елену Закотнову. Это было первое из 53-х убийств, которые Чикатило совершал в течение следующих 12 лет в разных городах СССР.

Автор: Телеканал 24 Андрей Чикатило родился в селе Яблочное на Сумщине. После окончания училища переехал в Россию и получил еще 3 высших образования. Работал на различных должностях - от инженера до учителя в школе и воспитателя в ПТУ

Чикатило страдал раздвоением личности в сочетании с нарциссизмом и садизмом. Для встреч с проститутками он тайно от семьи купил хату-мазанку. Туда заманил второклассницу местной школы. Обещал угостить жевательной резинкой. Изнасиловав и трижды ударив ножом в живот, Чикатило задушил девочку. Тело выбросил в небольшую реку рядом с домом. Его нашли через 2 дня.

"После того как мы зашли в мазанку, я навалился на девочку. Она кричала, а я зажимал ее рот руками. Эти крики доводили мое возбуждение до крайней точки. Мне хотелось постоянно все щупать и рвать. Когда я ее душил, она хрипела. Именно в этот момент я почувствовал самый яркий оргазм в своей жизни"- рассказывал Андрей Чикатило.

Автор: wikipedia.org Елена Закотнова, первая жертва Андрея Чикатило

Однако в убийстве Закотновой обвинили 25-летнего Александра Кравченко, который в 1970 году был осужден за подобное преступление в Херсоне. Через подростковый возраст получил лишь 10 лет наказания. Через 6 лет его условно-досрочно освободили. Несмотря на алиби, заверенное двумя людьми, Кравченко арестовали. Его жестоко избивали. Мужчина не выдержал издевательств и признался в убийстве Закотновой. Его приговорили к расстрелу.

Автор: jnsm.com.ua Александра Кравченко казнили за убийство, которое совершил Чикатило

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Андрей Чикатило родился в 1936 году в селе Яблочное - сейчас Сумская область. После окончания местной школы, училища в Ахтырке и службы в армии переехал в Ростовскую область России. Там работал внештатным корреспондентом местных газет. Специализировался на темах спорта и патриотического воспитания молодежи. Женился, вступил в Компартию. Имел двух детей - дочь Людмилу и сына Юрия. В 1970 году окончил филфак Ростовского университета. Работал в школе-интернате города Новошахтинск преподавателем русского языка и литературы. Через 4 года его уволили за сексуальные домогательства к ученицам. Тогда устроился сначала в местное профтехучилище, а в 1978 году - в городе Шахты.

Автор: wikipedia.org Грушевский мост - место, где нашли мертвой 9-летнюю Елену Закатонову

Второе убийство совершил через 3 года. В марте 1981 года задушил 17-летнюю проститутку. Через год убил 12-летнюю девочку. А к концу 1982-го - еще 6 детей обоего пола от 9 до 16 лет. Это стало началом серии преступлений, пик которых пришелся на 1984 год. Тогда от рук Чикатило погибло 15 человек.

В сентябре 1984 года Чикатило задержал участковый на центральном рынке Ростова за слишком грубую попытку познакомиться с девушкой. Во время обыска у мужчины нашли веревку, мыло, вазелин и удостоверение внештатного сотрудника милиции. Однако анализ крови не совпал с данными ни одной из известных на тот момент жертв. Убийцу отпустили. В том же году Чикатило задержали во второй раз, но за кражу аккумулятора. После года исправительных работ он с семьей переехал в Новочеркасск.

Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!

В августе 1985 года в Ростовской области началась новая серия убийств. Правоохранители проводили многочисленные рейды по лесополосах и вокзалах. В качестве дружинника им помогал и сам Чикатило. Активность милиции заставили его на время притаиться и убийства он продолжил лишь через 2 года.

До своего ареста 20 ноября 1990 года Андрей Чикатило, по версии следствия, убил 53 человека (21 мальчика, 14 девочек и 18 женщин). Сам убийца на следствии утверждал, что на его счету 56 жертв. Мужчину приговорили к смертной казни. Приговор выполнили 14 февраля 1994 в Новочеркасской тюрьме.

Во время суда Чикатило изображал из себя дурачка. Кричал, что ждет ребенка, что он - кормящая мать. А потом снял штаны и показал судье гениталии. Его выдворили из зала суда и дальше все заседания проходили без его участия. В ожидании расстрела он читал книгу, которую написал о нем ростовский журналист, и сделал в ней запись: "Я молю Бога, чтобы таких, как я, больше не было на Земле!". Примерно за месяц до казни Чикатило написал прошение о помиловании президенту России Борису Ельцину.