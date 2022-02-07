Изготовляли сами и воровали из вещдоков: разоблачили банду полицейских-наркоторговцев

Фото: dbr.gov.ua

Оперуполномоченный одного из отделов Запорожского райуправления полиции организовал масштабную схему по сбыту наркотических средств.

К "бизнесу" он привлек заместителя начальника этого же отдела полиции, свою жену и знакомого, сообщили в Государственном бюро расследований.

"Сначала они производили наркотики самостоятельно - закупали коноплю, высушивали ее, расфасовывали на дозы и продавали наркозависимым", - говорится в сообщении.

Позже решили брать товар из вещественных доказательств, к которым имел доступ заместитель начальника отдела полиции.

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"Установлено, что он подменил 1 кг психотропного вещества PVP, изъятого в рамках уголовного производства, на похожую смесь. Далее они фасовали наркотик на дозы и сбывали своим клиентам", - рассказали в ДБР.

Работники ДБР зафиксировали несколько фактов продаж указанными лицами наркотических средств на общую сумму почти 100 тыс. гривен.

Следствие проверяет и другие факты кражи психотропных веществ, являвшихся вещественными доказательствами, и их сбыта.

Членам банды сообщили о подозрениях. Их могут посадить на 12 лет.

Во Львове заместитель одного из райотделов полиции совместно с подчиненными торговали наркотиками и фальсифицировали дела против невинных людей. Их разоблачили коллеги. В домах подозреваемых провели обыски, изъяли технику и деньги.