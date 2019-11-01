Издеваются и насилуют: прокуратура проверяет детский приют "Свитанок"

Из-за издевательств дети часто убегают из заведения. Фото: static.espreso.tv

Бывшая полицейская Зоя Мельник опубликовала откровенный пост об одесском детский приют "Свитанок" в котором издеваются с воспитанников.

Активистка в мелочах рассказала об избиении детей не только воспитателями центра, но и правоохранителями на своей странице в Facebook.

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Позже информация появилась и в СМИ.

По ее словам, несовершеннолетних унижают и насилуют. Руководство заведения любое насилие отрицает.

Генеральная прокуратура поручила прокурору Одесской области проверить эту информацию. Расследуют "по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников".

Чаще всего убегают из дома дети из неблагополучных семей - из-за конфликтов и избиения. Как правило, 89% детей удается найти. Правоохранители делают это в течение суток. Хотя бывали случаи, когда ребенка удалось разыскать только через пять лет.