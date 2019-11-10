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воскресенье, 10 ноября 2019 22:09

Избили ветерана АТО и его жену, обое в коме - волонтер

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Избили ветерана АТО и его жену, обое в коме - волонтер
Напали на ветерана АТО и его жену. Фото: Обозреватель

В Киеве совершено жестокое нападение на ветерана АТО Игоря Панова (позывной "Хан"), который служил в 90-м батальоне, и его жену. Супруги сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

"Сегодня ночью в подъезде собственного дома на лестнице между этажами был найден Панов Игорь (позывной" Хан ") с женой ... Найдены без сознания с проломленной головой", - сообщила в Facebook волонтер Татьяна Руденька, добавив, что нападавшие "били чем-то очень тяжелым и с особой жестокостью "

Супругов нашли соседи. При этом никаких подозрительных звуков (ссоры или драки) никто из них не слышал.

Волонтер рассказала, что обоим пострадавшим сразу же были проведены операции, оба сейчас в коме, подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Впрочем, у Панова травма гораздо тяжелее.

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Ранее сообщалось, что в Харькове двое мужчин избили и ограбили прохожего, позже один из них оказался сотрудником полиции.

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