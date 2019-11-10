В Харькове полицейский избил и ограбил мужчину. Фото: Новости Харькова

В Харькове двое мужчин избили и ограбили прохожего.

Нападавшие отобрали у своей жертвы золотую цепочку и сумку с личными вещам, сообщили в полиции Харьковской области.

37-летнего пострадавшего с травмами доставили в больницу. Мужчина сразу обратился в полицию и описал нападавших.

Их обнаружили недалеко от места преступления. Увидев полицейских, они выбросили на землю две цепочки.

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Злоумышленниками оказались 23-летний сотрудник отдела полиции в метрополитене и его 24-летний знакомый. У мужчин изъяли сумку потерпевшего. Им грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.

По факту происшествия начальником ГУНП в Харьковской области назначено служебное расследование.

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