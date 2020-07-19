Избиение женщины в маршрутке: неизвестные напали на агрессора

Избили мужчину, причастного к инциденту. Фото: "Сегодня"

Полиция Днепра открыла уголовное производство по факту избиения женщины в маршрутке №101.

Событие произошло во время движения маршрутного автобуса в Шевченковском р-не, сообщили в секторе коммуникации полиции области.

Потерпевшая отказалась писать заявление, однако следователи квалифицировали событие, как хулиганство.

Вскоре после инцидента злоумышленника избили неизвестные. В соцсетях опубликовали фото человека, который лежит на полу.

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"В Шевченковском отделе полиции зарегистрирован в журнале единого учета факт избиения мужчины, причастного к указанному инциденту. В ближайшее время по этому материалу будет принято законное решение", - добавили в полиции.

В одной из маршруток Днепра в субботу, 18 июля несколько пенсионерок и неуравновешенный человек избили женщину. За потерпевшей попыталась заступиться только одна пассажирка из салона.