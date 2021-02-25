Избиение украинца в Париже: с ним пообщались полицейские Франции

Французская полиция впервые пообщалась с украинским подростком Юрием Крученыком, которого избили в Париже 15 января.

Разговор длился около 2 ч., пишет Le Figaro.

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О том, что произошло, парень помнит мало, воспоминания размыты.

Других деталей не сообщается.

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. Юрий с друзьями возвращались из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парню пробили череп, у него множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет. 28 января во Франции задержали 9 бандитов, которых подозревают в избиении парня. 29 января задержали еще 2 несовершеннолетних подозреваемых.