Избиение украинца в Париже: что рассказала мать о его состоянии

Украинца 15-летнего Юрия жестоко избили в Париже 15 января Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

15-летний Юрий, которого жестоко избили в Париже, вышел из комы.

Сейчас парень находится на реабилитации, рассказала его мать Наталья Крученик, передает Сегодня.

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"Слава Богу, Юрчик проснулся. Сейчас он приходит в себя, говорит, ходит и ест. Нас перевели в реабилитационный центр. Сколько там должно быть - не знаем", - говорит Наталья.

Женщина добавила, что к правоохранителям которые расследуют нападение, у нее претензий нет.

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. Юрий с друзьями возвращались из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парню пробили череп, у него множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет. 28 января во Франции задержали 9 бандитов, которых подозревают в избиении парня. 29 января задержали еще 2 несовершеннолетних подозреваемых.