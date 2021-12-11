Избиение школьниц в Запорожье: родители нападающих угрожают матери потерпевшей

Евгения Корниченко – одна из трех пострадавших, на которых напали четверо несовершеннолетних девушек. Она с детства имеет инвалидность. У нее нет одного глазного яблока и стоит протез. После жестокого избиения девушка готовится к операции. Фото: pixabay.com

Избитая несовершеннолетними на территории школы в Запорожье 14-летняя Евгения Корниченко находится в больнице и готовится к срочной операции на носу.

Об этом сообщила ее адвокат Оксана Швец-Хомутова, пишет "Суспільне".

"Она сейчас находится в пятой детской больнице. Операция состоится сегодня (11 декабря. - Gazeta.ua) или в понедельник. Еще не решили окончательно. Ей еще много дополнительных анализов делают по диагностированию внутренних органов – печени, почек. С одной почкой какая-то проблема все-таки есть. Поэтому врачи диагностируют для того, чтобы понять будут ли какие-то во время или после операции осложнения", - рассказала адвокат.

Добавила, что матери потерпевшей Галине Корниченко поступают угрозы от родителей нападающих с требованием забрать заявление из полиции. Никто из родителей не предложил помощи и не извинился за детей. Из четырех нападающих извинились только одна – Ксения Тимченко.

"Что-то я видела на записи о Ксении, которая доставлена ​​в СИЗО, она там в зале судебного заседания извинялась. Но больше никто не извинялся и не предлагал помощи. А наоборот есть родители, которые звонили непосредственно матери потерпевшей и угрожали: если она не заберет заявление, они будут свои механизмы включать и решать вопросы", - отметила Швец-Хомутова.

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Потерпевшая Евгения с детства имеет инвалидность. У нее нет одного глазного яблока и стоит протез. Семья – в сложном положении. Она живет в тесной комнате местного общежития и была вынуждена все сбережения потратить на лечение школьницы. Мать взяла отпуск за свой счет, подчеркнула адвокат.

Адвокат представляет интересы только Евгении. Об этой истории она узнала из соцсети и решила бесплатно помочь семье.

"Ко мне обратилась мать Евгении, больше ко мне никто не обращался. Я свою помощь предлагала и предлагаю. Если им нужно это, то они, я думаю, обратятся, потому что они уже знают, что у Евгении есть адвокат. Если мне нужна будет помощь, так мне также другие адвокаты предложили поддержку по этому делу", - подчеркнула правозащитница.

Добавила, что сейчас продолжается досудебное расследование. Следователи обнаруживают других детей, ранее пострадавших от тех же нападающих. Также отметила, что они планируют подавать гражданский иск о возмещении морального и материального расхода Евгении.

Евгения Корниченко – одна из трех пострадавших, на которых напали четверо девушек от 15 до 16 лет. Нападающие на территории спортивной площадки школы №12 жестоко избили школьниц и требовали у них деньги. 22 ноября в полицию Запорожья обратились родители нескольких пострадавших учениц. Видео избиения появилось в сети 6 декабря. Причиной конфликта якобы стала ревность к парню. Избиение длилось более 10 мин. У пострадавших диагностировали травмы, проблемы с почками, перелом носа. 8 декабря суд принял решение взять под стражу на 60 суток Ксению Тимченко. Прокурор пришел к выводу, что именно она была самой агрессивной на видео, проявляла особую жестокость и дерзость.