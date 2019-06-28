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пятница, 28 июня 2019 13:14

Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение

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Избиение кандидата в нардепы: потерпевший записал видеообращение
Екс-мер Конотопа на Сумщині та кандидат у народні депутати Артем Семеніхін, на якого скоїли замах, знаходиться в Київському інституті нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова. Фото - facebook.com/Semenikhin

Экс-мэр Конотопа Сумской области и кандидат в народные депутаты Артем Семенихин, на которого совершили покушение, записал видеообращение.

Он вышел в прямой эфир на Facebook. из Киевского института нейрохирургии имени академика А. П. Ромоданова, куда его транспортировали из отделения реанимации Конотопской ЦРБ. Утверждает, что покушение на него совершили после того, как он вернулся из Киева, где был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по 160-му округу.

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По словам экс-мэра Конотопа, нападение на него мог организовать нардеп 7-го созыва по этому округу Игорь Молоток, который вновь баллотируется в депутаты Верховной Рады.

Пострадавший также рассказал о полученных во время покушения травмах. На видео зафиксировано, что у Семенихина перебинтованные голова и руки, ссадины и синяки на лице.

В г. Конотопе Сумской области жестоко избили экс-мэра Артема Семенихина. Нападение произошло в 1:00 ночи 27 июня, когда он возвращался домой. Для расследования нападения в Конотоп направили усиленную группу из руководства Нацполиции.

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