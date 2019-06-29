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суббота, 29 июня 2019 21:15

Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины

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Изъяли крупнейшую партию контрабандных сигарет в истории Украины
Сумма контрабандного товара составляет 70 млн гривен. Фото: ДБР

На Закарпатье, в Мукачево обнаружили крупнейшую партию контрабандных сигарет за всю историю независимой Украины. Сумма найденного товара составляет 70 млн грн.

Сигареты неизвестного происхождения без соответствующих акцизных марок нашли на одном из складов во время санкционированного обыска. А также в грузовиках, которые находились рядом на автстоянции, сообщает пресс-служба ГБР.

Всего проведено 11 неотложных обысков автомобилей с прицепами и полуприцепами. Выявлено 13 грузовых автомобилей, которые перемещали подакцизную продукцию.

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Незаконный сигаретный бизнес прикрывали местные правоохранители. Табачные изделия распространялись на так называемом "черном" рынке Украины, а также переправлялись контрабандой в страны Евросоюза.

В начале июня в Одессе ликвидировали очередной канал поступления кокаина из Южной Америки.

Контейнер с "товаром" прибыл в порт "Южный". Около 200 кг наркотика спрятали в ведрах с краской. Стоимость изъятого на "черном" рынке - более $ 20 млн.

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Дата
29
июня

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