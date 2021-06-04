Из водоема достали тело 12-летнего парня

Парню было 12 лет Фото: tv7plus.com

В селе Затурцы Владимир-Волынского района Волынской области в водоеме утонул ребенок.

Трагедия произошла 3 июня. Парню было 12 лет, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Волынской области.

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"В Службу 101 поступило сообщение, что в естественном водоеме утонул 12-летний мальчик. Тело ребенка подняли на поверхность работники группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения", - сообщили чрезвычайники.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

В селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области утонул 8-летний мальчик. Трагедия произошла 31 мая около 18:00. Очевидцы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и медиков "скорой", которые проводили реанимационные мероприятия ребенку, однако безуспешно.