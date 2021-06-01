8-летний мальчик потянулся за шапкой и утонул в водоеме

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В селе Стобыховка Камень-Каширского района Волынской области утонул 8-летний мальчик.

Трагедия произошла 31 мая около 18:00. Очевидцы сразу вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и медиков "скорой", которые проводили реанимационные мероприятия ребенку, однако безуспешно, пишут Волынские Новости.

По словам людей, которые были уже на месте трагедии, у ребенка упал головной убор в воду. Мальчик попытался его достать, но не удержал равновесия и упал в водоем. Когда другие дети, которые были рядом, сообщили взрослым, было уже поздно.

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В пресс-службе ГУНП в Волынской области отметили, что по данному факту будут внесены сведения ЕРДР с пометкой "несчастный случай".

Обстоятельства трагедии выясняются.

В Одесской области, в Белгород-Днестровском районе утонул 12-летний мальчик. Подросток вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-ровесником пришел купаться на реку, которая находится возле их села. Раздевшись и оставив на берегу одежду, он прыгнул в воду и не выплыл.