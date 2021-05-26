Прыгнул в воду и не выплыл. Подросток утонул на глазах у 9-летней сестры

Подросток утонул в Одесской области. Фото: bug.org.ua/

В Одесской области, в Белгород-Днестровском районе утонул 12-летний мальчик.

Подросток вместе со своей 9-летней сестрой и ее приятелем-ровесником пришел купаться на реку, которая находится возле их села. Раздевшись и оставив на берегу одежду, он прыгнул в воду и не выплыл, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Дети, которые были на берегу, побежали домой и позвали на помощь взрослых. Подростка достали из воды и попытались реанимировать до приезда скорой. Однако безрезультатно. Парень погиб.

Согласно предварительному осмотру судебно-медицинским экспертом, смерть наступила в результате асфиксии (удушья), из-за попадания воды в дыхательные пути. Для установления окончательной причины смерти тело направлено на экспертизу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рыбаки провалились под лед и утонули - среди них ребенок

В ходе опроса местных жителей стало известно, что около года назад участок водоема, где произошла трагедия, искусственно увеличивали. Окончательные обстоятельства, которые привели к гибели подростка, будут устанавливаться в ходе расследования.

В Дунае обнаружили мертвое тело. Умершим оказался капитан одного из буксиров ЧАО "Украинское Дунайское пароходство". Полиция узнала, что мужчина выпал за борт.