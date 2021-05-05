Из родных "тянули" деньги: в "реабилитационном" центре принудительно держали людей

В Запорожье разоблачили и прекратили работу "реабилитационного центра".

В заведение под предлогом реабилитации помещали лиц с нарко- и алкозависимостью, которых принудительно удерживали и "лечили" за деньги, полученные от родственников. Ежемесячная стоимость пребывания "пациента" в заведении составляла от четырех до семи тыс. грн, сообщили в пресс-службе полиции Запорожской области.

"Правоохранители установили организатора незаконной деятельности. Им оказался местный житель, который непосредственно контролировал деятельность группировки, распределял роли между его участниками. Так одни члены "центра реабилитации" применяли физическую силу в случае сопротивления "пациента", другие искали клиентов через рекламные объявления в сети, общались с родственниками зависимых лиц", - говорится в сообщении.

Фото: zp.npu.gov.ua

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Руководитель учреждения арендовал частный двухэтажный дом на территории Днепровского района Запорожья и обустроил его решетками на окнах, металлическими замками на дверях и заборе. Осуществлялась круглосуточная охрана помещения. Кроме того, "пациентов" привлекали к хозяйственным работам на строительстве и дачных участках. Деньги, заработанные за выполненную работу, переходили к организатору и распределялись между членами группировки.

Во время ряд санкционированных обысков в указанном учреждении и по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли документацию на лиц, проходивших "реабилитацию", компьютерную технику, банковские расчетные карты, а также другие доказательства противоправной деятельности.

"В так называемом реабилитационном центре находились 14 человек, жители Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей, их удерживали против воли в изоляции и в антисанитарных условиях, без надлежащего медицинского обследования, применяя психологическое и физическое насилие. Руководитель не имел никаких разрешительных документов на занятие такой деятельностью ", - сообщил начальник Управления миграционной полиции Андрей Довбня.

Следствие продолжается. Принимаются меры по установлению всех лиц, причастных к преступлению.

На Харьковщине мужчина вербовал в трудовое рабство людей. Угрозами и избиением он заставлял наемников выполнять строительные и различные хозяйственные работы. Кроме этого, люди незаконно рубили лес на территории Богодуховского района.