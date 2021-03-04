Бил и заставлял рубить лес: мужчина держал в трудовом рабстве людей

На Харьковщине мужчина вербовал в трудовое рабство людей.

Угрозами и избиением он заставлял наемников выполнять строительные и различные хозяйственные работы. Кроме этого, люди незаконно рубили лес на территории Богодуховского района, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Мужчина арендовал дом в селе Чернетчина Краснокутского района, подыскал лиц из социально незащищенных слоев населения - бездомных, несовершеннолетних из неблагополучных семей, нарко- и алкозависимых лиц, поселил их в домовладении и эксплуатировал на принудительном труде на территории Харьковской области. С целью продуктивного функционирования" бизнеса ", злоумышленник выполнял функции охранника, следил за соблюдением порядка, распределял между работниками обязанности по уборке, приготовлению пищи и выполнения другой бытовой работы на территории поместья", - говорится в сообщении.

Фото: hk.npu.gov.ua

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Известно, что завербованных людей мужчина "воспитывал и убеждал в том, что они должны подчиняться правилам распорядка, выполнять работу как на территории дома, так и при выезде на принудительный труд на территории Харьковской области.

3 марта полицейские провели у преступника дома обыск. Они обнаружили 7 человек которые привлекались к принудительному труду, в том числе к незаконной вырубки леса, жили в антисанитарных условиях, не получали заработную плату. Среди них, две женщины и пятеро мужчин.

Пострадавшим оказали помощь и поместили в Харьковский городской центр реинтеграции бездомных.

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

На Днепропетровщине фермер с сообщниками удерживали в рабстве людей. Заробитчане работали на полях в Апостоловском районе, не имели возможности свободно покинуть место труда и были вынуждены почти даром выполнять "черные" работы.