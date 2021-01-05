Из озера достали мертвого мужчину

В Киеве на Позняках из озера достали тело мужчины.
На вид погибшему около 50 лет, сообщили в пресс службе ГУ ДСНС м. Киева.
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"5 января, в 11:39 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Срибнокильской, 9, что в Дарницком районе столицы, на поверхности естественного водоема находится тело человека. По прибытию на место происшествия было установлено, что тело мужского пола, примерно 50 лет, находилось на поверхности воды, на расстоянии 5 метров от берега. Спасатели с помощью водолазно-спасательного оборудования доставили тело мужчины на берег и передали следственно-оперативной группе ", - сказано в сообщении.
Причины и обстоятельства трагедии будут выяснять полицейские.
В Киеве в Деснянском районе 7 декабря спасатели вытянули из толщи льда на озере тело неизвестного мужчины. Погибшего обнаружили прохожие, которые гуляли рядом.
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