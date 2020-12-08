В озере нашли вмерзшее в лед тело мужчины

Погибшего обнаружили прохожие, которые гуляли рядом Фото: [email protected]

В Киеве в Деснянском районе 7 декабря спасатели вытянули из толщи льда на озере тело неизвестного мужчины.

Погибшего обнаружили прохожие, которые гуляли рядом, пишет Оbozrevatel. На вид мужчине около 60 лет. Тело направили на экспертизу, чтобы установить причину смерти.

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В полиции открыли уголовное производство. Обстоятельства происшествия выясняют.

В Никополе Днепропетровской области 3 декабря в заброшенном доме нашли тела двух людей. Оба тела были скелетированные и обмотаны пленкой.