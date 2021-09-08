IT-шники из Киева торговали програмaмы для взлома соцсетей и мессенджеров

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила и прекратила преступную деятельность работников одной из киевских ИТ-компаний.

Они незаконно продавали программы для удаленного получения информации с компьютеров и телекоммуникационного оборудования, сообщила пресс-служба СБУ.

"Программы позволяли беспрепятственно собирать и передавать информацию о действиях пользователей. Включая данные, которые передавались через мессенджеры соцсетей ВК, Instagram, Facebok и WhatsApp, Viber, Telegram или электронными почтовыми ресурсами", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Компания предлагает работу хакеру, обокравшему ее на $600 млн

Злоумышленники сбывали это программное обеспечение частным предприятиям якобы для предотвращения утечки служебной информации. В дальнейшем планировали его продажу государственным учреждениям

В офисном помещении ІТ компании провели обыски. Изъяли черновые записи, переписки и документы с доказательствами противоправной деятельности.

Двум правонарушителям сообщили о подозрении.

В Полтавской области задержали рядового полиции, который вместе с сообщником продавал служебную информацию. 19-летний помощник дежурного одного из отделений Кременчугского отдела полиции вместе со своим знакомым студентом Политехнического университета сбывали заказчикам информацию по автоматизированной системе МВД.