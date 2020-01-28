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вторник, 28 января 2020 21:53

Испуганных детей выгнал из дома сожитель матери

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Испуганных детей выгнал из дома сожитель матери
Детей нашли на улицах города. Фото: ЕКБ

В Белой Церкви Киевской обл. мужчина выгнал из квартиры на улицу двух 5-летних сыновей-близнецов своей сожительницы.

Это произошло во время конфликта с женщиной, сообщает полиция Киевской обл.

Испуганных детей без присмотра взрослых заметили на улице. Люди вызвали полицию. Правоохранители нашли родственников детей и впоследствии передали их бабушке. О происшествии сообщили соцслужбам.

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В отношении матери составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей. Ее сожителю полицейские вынесли предписание, согласно которому он немедленно покидает квартиру семьи без права в будущем каким-либо образом контактировать с женщиной и ее детьми.

В Одессе женщина заперла в квартире по ул. Семинарской сыновей 10 и 3 лет, а сама пошла развлекаться. Дети плакали и просили о помощи. Чтобы выбраться из квартиры, старший мальчик хотел прыгнуть с 4-го этажа.

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