Ищут на земле и с воздуха: 2-летний мальчик исчез из собственного двора

Фото: kv.npu.gov.ua

14 апреля в селе Раговка на Киевщине собственного двора исчез 2-летний Богдан Униченко.

Мать обнаружила отсутствие сына около 16:00. И сначала пыталась искать мальчика собственными силами, однако не нашла и около 21:00 обратилась в полицию, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

На месте работают полицейские, спасатели, гвардейцы, также присоединились лесники и волонтеры. Всего около 200 человек. Утром к поискам подключили вертолет ГСЧС.

"Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам подключили аэроразведку, полицейские проводят подворный обход. Уже проверили заброшенные здания и колодцы. Правоохранители расширили радиус поисков - будут искать ребенка в ближайших селах. К поискам подключились волонтеры", - сказано в сообщении.

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ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО: на вид 2-3 года, рост 95 см., Худощавого телосложения, волосы светло-русые, лицо круглое, глаза серые.

ОДЕТ: шапка синяя с белыми полосками, светло-голубая куртка, коричневые брюки и коричневые ботинки.

Если кто-то располагает информацией о возможном места пребывания ребенка - сообщите об этом по спецлинии полиции "102".

В Холонове Гороховской общины на Волыни исчез 7-летний Матвей Полянский. Он играл с братом 12-летним Андреем и соседскими детьми на площадке 7 апреля. Домой не вернулся. Мать заметила исчезновение сына в 21:30. В полицию заявила утром следующего дня. Мальчика нашли в 10 км от дома. Более 15 ч он бродил по болотам.