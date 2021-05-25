Ищут мужчину, который битой избил водителя на глазах у его жены

Романюту Романа Александровича 1978 года за нападение на водителя. Фото: facebook.com/anton.gerashchenko.7

Полицейские Киева разыскивают мужчину, который на ул. Здолбуновской избил битой водителя Ford на глазах у жены.

Видео инцидента записали регистраторы пострадавших, сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Разыскивается гражданин Романюта Роман Александрович 1978 года рождения по подозрению в нападении на авто, избиении людей и трощу авто. Просьба ко всем, кто знает о месте нахождения Романа Романюты - сообщить об этом, позвонив в полицию по номеру 102. Или сам господин Романюта может дать о себе знать, и за ним приедет полиция", - написал Геращенко.

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Он призвал скорее обратиться в полицию, если на видео не Романюта, а очень похожий на него человек, которому он дал в пользование свой автомобиль, чтобы нашли настоящего виновника.

Конфликт произошел на Здолбуновской. Водитель Volkswagen с номерным знаком Legioner подрезал Ford и устроил расправу прямо на дороге. Жена потерпевшего, которая была свидетелем происшествия, рассказала, что мужчина посигналил водителю автомобиля Volkswagen из-за того, что тот развернулся прямо перед ним. Legioner догнал Ford и затормозил, чтобы остановить автомобиль потерпевшего. Затем неадекватный водитель вышел из автомобиля и направился к Ford. Увидев, как потерпевший достает газовый баллончик для обороны, нападающий вернулся к своей машине и взял там биту. Далее он напал на водителя Ford и нанес несколько ударов битой по голове и машине.