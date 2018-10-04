Исчезновение школьницы на Кировоградщине: полиция отрабатывает 6 рабочих версий убийства

Поиски пропавшей в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области 16-летней Дианы Хриненко не прекращаются. Полиция отрабатывает несколько рабочих версий совершения преступления. Фото - Facebook Дианы Хриненко

Поиски пропавшей в селе Субботцы Знаменского района Кировоградской области 16-летней Дианы Хриненко не прекращаются. Полиция отрабатывает несколько рабочих версий совершения преступления. Назначено 50 экспертиз, сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Полиция отрабатывает 6 рабочих версий убийства потерпевшей. Поиски несовершеннолетней не прекращаются ни днем, ни ночью. Круглосуточно привлекаются военнослужащие Национальной гвардии, экипажи патрульной полиции, полицейские Знаменского отдела полиции. Кроме того, в выходные дни привлекаются работники из других подразделений полиции", - рассказал Вячеслав Аброськин.

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Он добавил, что полицейские проанализировали видеоматериалы, изъятые из камер наблюдения. Опрошено около 200 людей, находящихся на дискотеке в день исчезновения девушки. Правоохранители уже проверили их алиби, совершили обход домовладений в селе Субботцы. На возможную причастность к совершению преступления проверили ранее судимых лиц.

16-летняя Диана Хриненко из села Субботцы Знаменского района Кировоградщини пропала 24 августа. Пошла на празднование Дня Независимости. Домой не вернулась.