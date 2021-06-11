Исчезновение офицера морской охраны: дело обрастает интересными подробностями

В Одессе 11-й день разыскивают 37-летнего Алексея Черткова, руководителя штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы.

Накануне своего исчезновения он занимал деньги у сослуживцев. Речь идет примерно о 400 тыс. грн. Деньги офицер занимал под разными предлогами, пишет OBOZREVATEL.

"Алексей просил одолжить деньги у своих сослуживцев-пограничников. Всем называл разные причины, но ничего экстраординарного. Давали, потому что у всех бывают ситуации, когда нужно "перехватить". А уже после того, как Алексей исчез, примерно подсчитали общую сумму и вышло около 15 тысяч долларов", - рассказал собеседник.

Автор: obozrevatel.com В Одессе 11-й день разыскивают 37-летнего Алексея Черткова, руководителя штаба отряда морской охраны Государственной пограничной службы

По словам одного из офицеров, это не та сумма, чтобы с ней бежать. Он также считает, что, возможно, с Чертковым случилась беда, но надеется, что тот жив.

"Разве что эти деньги были нужны, чтобы отдать кому-то долг. О том, что начштаба понадобились средства "на побег", не хочется и думать", - сказал офицер.

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Еще один сослуживец Алексея Черткова рассказал, что родители и другие родственники офицера живут в Крыму, однако он сам уже много лет служит в Одессе.

Розыском пропавшего офицера занимаются в Госпогранслужбе, полиции и военной контрразведке Службы безопасности. В частности отрабатывается и версия, что офицер мог пересечь государственную границу по поддельным документам. Такая вероятность допускается даже в ориентировке о розыске начштаба.

Также есть предположение, что офицера могли похитить. Одна из причин - Чертков имел доступ к информации, которая может интересовать спецслужбы России.

Капитан первого ранга Алексей Чертков исчез 1 июня. В 06:30 вышел из своего дома на ул. Грушевского, но в расположение отряда не прибыл. О нем известно, что женат, имеет сына и дочь. Владелец двух квартир в Одессе. Одна - служебная, другая принадлежит жене Екатерине.