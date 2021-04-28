Исчезновение и убийство профессора: дело на контроле, но подробности не разглашают

В Запорожье убили Луая Файсала Муца. Был преподавателем национального университета. Исчез 10 ноября прошлого года. Фото: facebook.com/arabdiasporzp

Продолжается следствие по делу об исчезновении и убийстве запорожского преподавателя, профессора университета 49-летнего Луай Муца.

Один из подозреваемых - ранее судимый 24-летний работник СТО. Он находится под стражей от 31 марта. Меру пресечения оспаривал в апелляционном суде вчера, 27 апреля. Об этом Gazeta.ua сообщила адвокат жены убитого Елена Титаренко.

"Именно его подозревают в убийстве профессора. Ходатайство адвокатов подозреваемого об изменении меры пресечения оставили без удовлетворения. Подозреваемый будет оставаться под стражей до 28 мая", - рассказала Титаренко.

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Добавила, что апелляцию на меру пресечения подал еще один подозреваемый - действующий полицейский, находящийся под домашним арестом. Ее рассмотрят 5 мая.

Между тем в полиции говорят, что дело находит на контроле у ​​руководства. Однако подозрений пока никому не объявляли. Других подробностей пока не сообщается.

"Есть круг людей, которые отрабатываются. Но кто эти люди, какие мотивы преступления - следствие пока информацией не делится. Когда будут официальные подозрения - информация будет обнародована", - рассказала начальник отдела коммуникации областной полиции Елена Лебединская.

Профессор ЗНУ и директор центра образовательных услуг иностранным гражданам Луай Муц исчез 10 ноября прошлого года. Поиски продолжались более четырех месяцев. Выяснилось, мужчину задушили, а тело закопали в 10 км от Запорожья. В деле четверо подозреваемых. Один из них согласился сотрудничать со следствием и получил статус свидетеля. Именно он и показал, где находится тело и рассказал обстоятельства совершения преступления, а вместе с этим выдал тех, кто был вместе с ним. В число трех подозреваемых вошел сотрудник полиции, гражданин Туниса и ранее судимый работник СТО, которому пытались изменить меру пресечения.