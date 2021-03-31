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среда, 31 марта 2021 19:38

Исчезновение и убийство 19-летней студентки: все подробност

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Автор: facebook.com/igor.zinkevych
  Во Львове нашли убитой пропавшую студентку 19-летнюю Дарию Косенок
Во Львове нашли убитой пропавшую студентку 19-летнюю Дарию Косенок

Убийство во Львове студентки 19-летней Дарьи Косенок всколыхнуло Украину.

Ее нашли зарезанной в съемной квартире на ул. Лычаковской, 36. Единственным подозреваемым является ее парень - 19-летний программист из Житомира. С места преступления он скрылся и скрывался в Сходнице. В полиции говорят, мужчина в содеянном сознался.

Gazeta.ua собрала все подробности жуткой истории любви и смерти.

Исчезновение студентки

19-летняя Дарья Косенок родом из из города Каменское в Днепропетровской области. Училась на 2 курсе филологического факультета ЛНУ им. Ивана Франко по специальности "Персидский язык". Жила в общежитии на ул. Медовой Пещеры, 39. Оттуда вышло 29 марта около 16:00 и не вернулась. Собиралась праздновать день рождения в съемной квартире, которую арендовал любимый. Но перестала отвечать на звонки, поэтому на следующий день ее мать заявила об исчезновении. Дарию объявили в розыск.

Автор: facebook.com/igor.zinkevych
  Тело обнаружили в съемной квартире в центре города на ул. Лычаковской
Тело обнаружили в съемной квартире в центре города на ул. Лычаковской

Разыскали мертвой

30 марта в 20:30 в полицию поступил вызов от хозяйки квартиры на Лычаковской. Женщина сообщила, что нашла в квартире убитую неизвестную девушку. Личность девушки установили - ею оказалась пропавшая без вести. Эксперты насчитали 9 ножевых ранений в грудь. Соседи говорят: шума, крика или звуков борьбы с квартиры не слышали.

История любви

Пара встречалась около 2 лет. Дария училась. Ее парень после школы окончил колледж компьютерных технологий, официально не работал, занимался программированием. Когда приезжал во Львов - снимали квартиру. Несколько недель назад пара поссорились, парень забрал у девушки телефон, и она написала на него заявление в полицию. Но через несколько дней Дария забрала заявление, объяснив, что у нее нет претензий к нему.

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В канун убийства пара также сняла квартиру на сутки, а позже продлила пребывание еще на день. Алкоголь не употребляли.

Автор: lv.npu.gov.ua
  Эксперты обнаружили на теле убитой студентки 9 ножевых ранений в грудь
Эксперты обнаружили на теле убитой студентки 9 ножевых ранений в грудь

"Подозреваемый вовсю пытался избежать уголовной ответственности. Даже продлил аренду в квартире, однако почему-то забыл перечислить деньги хозяйке", - рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Подозреваемый знал, что у входа в квартиру есть камера видеонаблюдения. Поэтому с места преступления бежал через окно. Из Львова отправился в Дрогобыч. Оттуда - в Сходницу. Хотел пересидеть в одном из хостелов. Там его задержали в среду, 31 марта, в 7:00.

Автор: lv.npu.gov.ua
  Подозреваемого установили и задержали. Им оказался любимый Дарьи - 19-летний программист из Житомира
Подозреваемого установили и задержали. Им оказался любимый Дарьи - 19-летний программист из Житомира

Мотив убийства

Мотивом убийства якобы стала ревность, передает слова задержанного начальник Львовского районного управления полиции Павел Гарасим.

"У них возник конфликт на почве ревности. Схватился за нож. А дальше свои действия объяснить не может ", - рассказал Гарасим.

Следствие по делу продолжается. Подозреваемый находится в СИЗО. Если его вину докажут - могут посадить на 15 лет.

В Здолбунове на Ровенщине нашли убитой 21-летнюю Юлию Сокаль из областного центра. Была в розыске почти 3 недели. В тот день сказала, что идет в магазин, а поздно вечером ее мобильный был выключен. Не отвечала она на сообщения и в социальных сетях. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили в подвале.

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Дата
31
марта

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