Исчезновение и убийство 19-летней студентки: все подробност

Убийство во Львове студентки 19-летней Дарьи Косенок всколыхнуло Украину.
Ее нашли зарезанной в съемной квартире на ул. Лычаковской, 36. Единственным подозреваемым является ее парень - 19-летний программист из Житомира. С места преступления он скрылся и скрывался в Сходнице. В полиции говорят, мужчина в содеянном сознался.
Gazeta.ua собрала все подробности жуткой истории любви и смерти.
Исчезновение студентки
19-летняя Дарья Косенок родом из из города Каменское в Днепропетровской области. Училась на 2 курсе филологического факультета ЛНУ им. Ивана Франко по специальности "Персидский язык". Жила в общежитии на ул. Медовой Пещеры, 39. Оттуда вышло 29 марта около 16:00 и не вернулась. Собиралась праздновать день рождения в съемной квартире, которую арендовал любимый. Но перестала отвечать на звонки, поэтому на следующий день ее мать заявила об исчезновении. Дарию объявили в розыск.
Разыскали мертвой
30 марта в 20:30 в полицию поступил вызов от хозяйки квартиры на Лычаковской. Женщина сообщила, что нашла в квартире убитую неизвестную девушку. Личность девушки установили - ею оказалась пропавшая без вести. Эксперты насчитали 9 ножевых ранений в грудь. Соседи говорят: шума, крика или звуков борьбы с квартиры не слышали.
История любви
Пара встречалась около 2 лет. Дария училась. Ее парень после школы окончил колледж компьютерных технологий, официально не работал, занимался программированием. Когда приезжал во Львов - снимали квартиру. Несколько недель назад пара поссорились, парень забрал у девушки телефон, и она написала на него заявление в полицию. Но через несколько дней Дария забрала заявление, объяснив, что у нее нет претензий к нему.
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В канун убийства пара также сняла квартиру на сутки, а позже продлила пребывание еще на день. Алкоголь не употребляли.
"Подозреваемый вовсю пытался избежать уголовной ответственности. Даже продлил аренду в квартире, однако почему-то забыл перечислить деньги хозяйке", - рассказали в департаменте уголовного розыска Нацполиции.
Подозреваемый знал, что у входа в квартиру есть камера видеонаблюдения. Поэтому с места преступления бежал через окно. Из Львова отправился в Дрогобыч. Оттуда - в Сходницу. Хотел пересидеть в одном из хостелов. Там его задержали в среду, 31 марта, в 7:00.
Мотив убийства
Мотивом убийства якобы стала ревность, передает слова задержанного начальник Львовского районного управления полиции Павел Гарасим.
"У них возник конфликт на почве ревности. Схватился за нож. А дальше свои действия объяснить не может ", - рассказал Гарасим.
Следствие по делу продолжается. Подозреваемый находится в СИЗО. Если его вину докажут - могут посадить на 15 лет.
В Здолбунове на Ровенщине нашли убитой 21-летнюю Юлию Сокаль из областного центра. Была в розыске почти 3 недели. В тот день сказала, что идет в магазин, а поздно вечером ее мобильный был выключен. Не отвечала она на сообщения и в социальных сетях. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили в подвале.
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