Исчезает не впервые: в Киевской области ищут 13-летнего парня

Третьи сутки продолжаются поиски 13-летнего Николая Поповиченка из поселка городского типа Калиновка Васильковского района Киевской области.

Вечером 29 августа ушел из дома и не вернулся. Парень пропадает уже не первый раз, говорят в областной полиции.

Автор: kv.npu.gov.ua Николая Попивиченка из поселка городского типа Калиновка Васильковского района Киевской области ищут третьи сутки

Приметы: на вид 14 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые, волосы темно-русые. Был одет в черную футболку с разноцветными узорами, темно-синие шорты с полосками белого цвета, серые резиновые тапочки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Загадочное исчезновение и смерть: мужчину нашли мертвым посреди улицы

При любой информации о местонахождении Николая сообщайте в полицию. Номер спецлинии "102".

Киевлянин Алексей Литвинов исчез после поездки в такси Uber. 25 августа он вызвал машину вблизи района Виноградарь, после этого связь с ним оборвалась.