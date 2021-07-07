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среда, 07 июля 2021 17:59

Исчез и нашелся без сознания в море: расследуют смерть 17-летнего отдыхающего

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Исчез и нашелся без сознания в море: расследуют смерть 17-летнего отдыхающего
В курортной Кирилловке в море обнаружили 17-летнего отдыхающего без сознания. Спасти его медики не смогли. Фото: ria-m.tv

В курортной Кирилловке Запорожской области в море обнаружили 17-летнего подростка без сознания. До этого его разыскивали друзья, с которыми он отдыхал.

Происшествие произошло вчера, 6 июля, около 19:00 возле базы отдыха "Диана", в отделе коммуникации областной полиции.

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"Ребята пошли купаться в море и один из них исчез. Очевидцы увидели тело парня в воде и вытащили его на берег. Вызвали медиков. Те пытались реанимировать подростка, но он умер. Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительная причина - утопление", - рассказали в полиции.

Погибшим оказался 17-летний житель Херсонской области. Он приехал на отдых вместе с друзьями.

Следователи открыли уголовное производство.

В Черноморске Одесской области во время отдыха с однокурсниками утонул в море 16-летний студент местного колледжа. Еще двух спас полицейский.

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