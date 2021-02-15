Интернет-агитаторы призывали захватить власть и побить правоохранителей

СБУ разоблачила координированную с РФ межрегиональную сеть из 6 интернет-агитаторов, которые в соцсетях призывали к свержению конституционного строя и захвата государственной власти.

Один из агитаторов подстрекал к физической расправе над правоохранителями, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Жителя Тернопольской области разоблачили в агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушения территориальной целостности Украины. Злоумышленник также призвал к физической расправе над должностными лицами органов государственной власти и правоохранительных структур. На Сумщине киберспециалисты СБ Украины прекратили незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял в Интернете деструктивный контент по насильственному изменению конституционного строя и захвата государственной власти. Установлено, что материалы для "статей" фигурант получал через запрещённые интернет-ресурсы", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

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Еще трое агитаторов из Николаева и Волыни на собственных страницах запрещенных соцсетей призвали к изменению границ государственной границы. Известно, что двое фигурантов из Волынской области администрировали интернет-сообщества и использовали их для деструктивного информационно-психологического воздействия.

В Днепропетровской области разоблачили жителя Никополя на публичных призывах через интернет к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности нашего государства.

Уголовные дела в отношении всех агитаторов отправили в суд. Следствие продолжается.

В Черкасской области СБУ разоблачила мужчину, который в интернете агитировал возродить СССР. Коммунистические символы и призывы агитатор размещал в соцсетях.