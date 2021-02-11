Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР

В Черкасской области СБУ разоблачила мужчину, который в интернете агитировал возродить СССР.

Коммунистические символы и призывы агитатор размещал на своих страницах в соцсетях, сообщили в пресс-лужбе СБУ Черкасской области.

Фото: facebook.com/ssu.cherkasy

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"Злоумышленник на собственных страницах в социальных сетях распространял деструктивные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима и призвал к "возрождению власти СССР в Украине". Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику, советскую символику, агитационные материалы, подтверждающие преступную деятельность", - говорится в сообщении.

Решают вопрос об объявлении мужчине о подозрении.

Во Львове местные жители доставили в полицию мужчину, на котором была футболка с изображением советского символа. Его заметили в переул. Кривая Липа.