Интернет-агитатор в соцсетях призывал возродить СССР

В Черкасской области СБУ разоблачила мужчину, который в интернете агитировал возродить СССР.
Коммунистические символы и призывы агитатор размещал на своих страницах в соцсетях, сообщили в пресс-лужбе СБУ Черкасской области.
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"Злоумышленник на собственных страницах в социальных сетях распространял деструктивные материалы с запрещенной символикой коммунистического тоталитарного режима и призвал к "возрождению власти СССР в Украине". Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители изъяли компьютерную технику, советскую символику, агитационные материалы, подтверждающие преступную деятельность", - говорится в сообщении.
Решают вопрос об объявлении мужчине о подозрении.
Во Львове местные жители доставили в полицию мужчину, на котором была футболка с изображением советского символа. Его заметили в переул. Кривая Липа.
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