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четверг, 10 сентября 2020 14:10

Полицейские задержали мужчину за футболку с советскими символами

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Полицейские задержали мужчину за футболку с советскими символами
В отделение мужчину доставили местные жители Фото: tsn.ua

Во Львове местные жители доставили в полицию мужчину, на котором была футболка с изображением советского символа. Его заметили в переулке Кривая Липа. Мужчине грозит уголовная ответственность.

"8 сентября около 19:30 неравнодушные граждане доставили в Галицкий отдел полиции мужчину, одетого в футболку, на которой был изображен коммунистический символ",— сообщили в пресс-службе полиции.

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Задержанным оказался 21-летний львовянин. На футболке у него был принт с надписью "СССР" и изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом.
В полиции открыли уголовное производство за распространение и пропаганду коммунистической символики. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

СБУ задержала интернет-террориста в Одесской области, который распространял антиукраинскую пропаганду. По данным СБУ, задержан мужчина в Березовке Одесской области, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

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