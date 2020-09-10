Полицейские задержали мужчину за футболку с советскими символами

В отделение мужчину доставили местные жители Фото: tsn.ua

Во Львове местные жители доставили в полицию мужчину, на котором была футболка с изображением советского символа. Его заметили в переулке Кривая Липа. Мужчине грозит уголовная ответственность.

"8 сентября около 19:30 неравнодушные граждане доставили в Галицкий отдел полиции мужчину, одетого в футболку, на которой был изображен коммунистический символ",— сообщили в пресс-службе полиции.

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Задержанным оказался 21-летний львовянин. На футболке у него был принт с надписью "СССР" и изображением пятиконечной звезды с серпом и молотом.

В полиции открыли уголовное производство за распространение и пропаганду коммунистической символики. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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