Интересное совпадение: что известно об уничтожении украинских самолетов в Ливии

В аэропорту ливийского Триполи во время военных столкновений сгорел самолет Антонов Ан-124 (5A-DKN) "Руслан", принадлежавший ливийской авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

Это произошло после того, как в "русском пропагандистском блоге" появилась информация об этом самолете, пишет в Facebook украинский авиаэксперт Виталий Трубников.

"Интересное совпадение, что только 2 дня назад один из главных сливных бачков роспропаганды, блог Diana _ mihaylova написал, что с самолетом все в порядке. После этого аэропорт накрыли "Грдамы" и самолет сгорел", - пишет он, намекая, что самолет был уничтожен по указанию из России.

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Ан-124 (5A-DKN) выпустили 1994 году, а затем продали в Ливию в 2001-м. В последний раз воздушный транспорт поднялся в воздух в 2010 году и с тех пор стоял на полосе ливийского аэродрома. Такой же Ан-124 с номером 5A-DKL этой же авиакомпании находится на складе в Киеве.

В Ливии во время ракетного обстрела уничтожены два военно-транспортных самолета Ил-76. Погиб украинец, работавший там по контракту.