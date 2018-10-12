Интенсивность взрывов в Ичне выросла

Ветер раздувает очаги тления в Ичне. Фото: REUTERS

В арсенале вблизи Ични Черниговской области возросла интенсивность взрывов боеприпасов.

Причиной этого является усиление ветра. Он раздувает очаги тления, сообщили в пресс-службе Минобороны.

"В связи с усилением ветра наблюдается раздувание очагов тления на технической территории, в результате чего несколько возросла интенсивность взрывов остатков боеприпасов, разбросанных на территории арсенала", - говорится в сообщении.

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На территории арсенала продолжают работать пожарные танки, инженерные машины разграждения и пожарная техника.

Авиация ДСНС 14 раз сбрасывала воду на очаги тления.

Группы разминирования Вооруженных сил Украины осуществили поверхностную очистку 70% территории 6 арсенала Минобороны неподалеку Ични на Черниговщине. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.